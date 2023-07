Bruno Pinasco , el reconocido presentador de televisión, fue contundente al expresar su rechazo al comúnmente llamado ‘lenguaje inclusivo’, el cual promueve la comunidad LGTBIQ+ a fin de no perpetuar “los estereotipos de género”.

El legendario conductor de ‘Cinescape’ se considera a sí misma una persona “tradicional” por lo que prefiere respetar el idioma español.

“Yo soy muy tradicional en esas cosas y el idioma español es uno de los más ricos del mundo, así que yo soy educado a la vieja guardia y siempre mantengo o trato de usar el idioma de la manera más correcta, ¿no?” , comentó a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Los reporteros de Willax TV le preguntaron por la reciente proclamación de Ricardo Morán, abiertamente homosexual, en la ‘Marcha del Orgullo’. “Hoy día al desfilar todos nosotres le hemos dado esperanza a muchísimas personas”, dijo en escenario, promoviendo el ‘lenguaje inclusivo’.

¿Qué dijo Bruno Pinasco?

Bruno Pinasco dijo que no comparte el uso del ‘lenguaje inclusivo’ en la actualidad, aunque respeta a los que sí lo hacen:

“Si hay alguien que se siente cómodo diciendo ‘elles’ o ‘bienvenides’, chévere, pero yo no me siento cómodo porque no sé, soy educado de otra manera... y siempre he respetado, mi madre es española, con eso te digo todo”.

