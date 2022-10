Luego que Leslie Shaw admitió públicamente que estaba “arrepentida” de haber tenido una relación sentimental con Mario Hart, el padre del cantante salió en defensa de su hijo y tildó de “conchuda” a la cantante.

Todo ocurrió luego de las declaraciones que Leslie Shaw dio en el programa D’ Mañana. “¿Te arrepientes de haber estado con alguno de tus ex?”, fue la consulta que le hizo el polémico ‘Metiche’. “Verdad. Me arrepiento de todos, de absolutamente todos”, respondió Leslie Shaw.

“(Mario, Coto Hernández y Diego Val) me han hecho perder mi tiempo. Con (Stefano Alcántara) no perdí el tiempo porque me tatuó gratis. Es que (con los otros) no gané nada”, agregó.

De acuerdo al portal Instarandula, Mario Hart Potestá, el padre de Mario Hart, se mostró indignado en Twitter con el poco agradecimiento que Leslie Shaw mostró a su hijo, pues gracias a él empezó cantar música urbana. Según el papá del cantante, nadie iba a los conciertos de Leslie cuando cantaba rock.

“Qué conchuda!! Una vez nos invitó a su concierto de rock. Éramos nosotros 5 y 10 gatos más. Nos dio pena. Le sugerimos hacer música urbana junto con @mario_hart. Hicieron “Tal para cual” y así empezó su despegue”, señaló Mario Hart Potestá.

El padre de Mario Hart reconoció el talento de Leslie Shaw, pero lamentó que haya dicho que “perdió el tiempo” con su hijo: “Que canta... canta!! Pero que perdió el tiempo, ya pues!!”.

Foto: Instarandula

