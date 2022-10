Tras las fuertes palabras que el señor Mario Hart Potestá lanzó contra Leslie Shaw por decir que estaba “arrepentida” de su relación con Mario Hart, el periodista Samuel Suárez aseguró que el padre del cantante tiene razón cuando indica que la artista no era tan popular cuando solo se dedicaba al rock.

“Obviamente la publicación ya no está (...) me sorprendió, me imagino que ya después le habrán dicho ‘oye, bórralo porque en verdad creo que Leslie no iba directamente hacia Mario’, aunque sí le envió una ‘chiquita’ por ahí, pero el señor me imagino que al ver la portada, que es esta misma, dijo ‘oye, cómo va a estar hablando así si acá prácticamente surgió y comenzó a repuntar su carrera por mi hijo’. Entonces me imagino que el papá indignado por la ninguneada a Mario se achoró”, dijo ‘Samu’.

“¿Es justo? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Leslie realmente se expresó mal de Mario Hart? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Porque ella se presentó en el programa D’Mañana y es donde dio esas declaraciones (...) me imagino causó la molestia del entorno de Mario”, acotó.

“Sí, le mandó su ‘chiquita’, pero no dijo textualmente por Mario, o sea, nunca sentí la intención de Leslie en atacar directamente a Mario Hart (...) Sí, es cierto, sí lo dijo, pero sin decir ‘por Mario Hart solamente’, no, lo dijo como para decir sus ex (...) el señor dijo qué malagradecida Leslie Shaw si antes de juntarse con su hijito, su Mario, ella prácticamente no sonaba ni tronaba con su canciones de rock, como que Mario fue su trampolín”, comentó Samuel Suárez.

En ese sentido, el periodista recordó que, en efecto, Leslie Shaw no tenía una carrera musical exitosa hasta antes de su relación con Mario Hart:

“La gente dirá ‘oye, el señor, el papá de Mario Hart cómo le va a decir así a Leslie, que conchuda’, pero en medio de su momento de cólera en el cual posteó esto y hasta etiquetó a su hijo por Twitter, no deja de tener parte de razón, yo al menos entrevisto a Leslie Shaw desde que regresó de Viña y la presentaban y simplemente era una rockera conocida, pero no era la famosa que el día de hoy es, que ha alcanzado bastante, y sí es cierto, pegaba con un cierto grupo de personas, pero no era tan mediática, tan boom, estaba comenzando, y sí es cierto también que su despegue (...) real, mediático -ojo, porque creo que Viña fue quien le abrió las puertas- su despegue mediático fue después de la canción y todos los temitas con Mario Hart, ahí realmente despegó mediáticamente”.

