Ethel Pozo no se calló nada y se refirió al escándalo que se ha desatado tras la denuncia hecha por Daniela Castro, quien acusa al futbolista Renato Tapia de no querer reconocer a su hijo de seis años de edad.

Y es que la conductora de “América Hoy” dijo sentirse decepcionada del seleccionado nacional. Además, señaló que espera que con el tiempo pueda remediar el daño que le ha ocasionado a su pequeño.

“A mí me da mucha pena por el niño. Así como me conmueven los buenos padres, deploro este tipo de acciones, sobre todo por lo que afecta a los hijos. C recer y saber el origen, que no quisieron reconocerte. Me da pena la esposa. Es lamentable, espero que resarza todo el tiempo que le ha quitado a su hijo, porque no solo es el dinero, es el tiempo” , declaró la hija de Gisela Valcárcel para Infobae.

Asimismo, Ethel Pozo expresó que se siente identificada con el caso del hijo no reconocido de Tapia, pues recordó que ella también creció sin la presencia de una figura paterna.

“ Yo he crecido solo con el 50% por ciento, que es el lado de la mamá. El otro 50% corresponde al papá, esté o no esté, no hay forma de que nosotras como madres podamos hacer ese porcentaje. Es un gran vacío, y por supuesto que afecta. Luego hay que seguir terapia, bueno, es lo que a uno le tocó en la vida. Es por eso que es lamentable que formen un hogar bonito, y que, por otro lado, le nieguen el cariño, amor y derechos a un hijo”, agregó.

