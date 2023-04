La exmodelo Génesis Tapia arremetió contra la expolicía Jossmery Toledo, quien se encuentra en el ojo del huracán por ser la manzana de la discordia en el matrimonio de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes, madre de los hijos del futbolista.

En una entrevista con Trome, la pellirroja consideró como ‘deplorable’ la actitud de la extombita, quien según América Hoy, pretende cobrar 10 mil soles para hablar sobre su amorío clandestino con el seleccionado nacional.

¿Qué dijo Génesis Tapia sobre Jossmery Toledo?

“Ella es una persona que no tiene respeto por nada. No tuvo respeto ni por el uniforme (de policía) ni institución al cual prestaba sus servicios. En cuando vio al mejor postor y vio que la televisión vendía más, dejó la institución, sin pena ni gloria. En la carrera de ‘Derecho’... ni título tiene, así que tan profesional no es” , criticó Tapia.

“Me parece deplorable querer comercializar con la tristeza de una mujer (Rosa Fuentes) en estado vulnerable, me parece deplorable la acción. Mínimo que tenga perfil bajo, que se dé cuenta el daño que ha hecho, pero no que vaya a mejor postor para sentarse a decir cosas porque ella sabía perfectamente que él (Paolo) era un hombre casado” , agregó.

