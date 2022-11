Gian Marco Zignago dio una extensa entrevista al programa ‘Amor y Fuego’ donde se desahogó y botó todo su resentimiento contra el programa ‘Amor y Fuego’ y, especialmente, contra Rodrigo González.

La reportera del programa de Willax TV recordó las veces que Gian Marco fue blanco de críticas porque no le gusta tomarse fotografías con sus fans e, incluso, les hace desplantes cuando le piden saludos.

Como se recuerda, en febrero del 2021, Víctor Yaipén, integrante de Orquesta Candela, reveló una mala experiencia que tuvo con Gian Marco. “Me acerco y le digo: ‘disculpa Gianmarco’ y me responde: ‘¿no ves que estoy ocupado? Ya ya, me tomo una foto contigo...’ Y yo me quedé así con mi acompañante”, dijo en un video publicado en TikTok.

¿Qué respondió Gian Marco sobre desplantes a fans?

Gian Marco Zignago negó que tenga un comportamiento déspota con los fans y se refirió, de manera indirecta, a lo dicho por Victor Yaipén. La reportera le preguntó si es verdad que no le gusta tomarse fotos con sus seguidores:

“Lo niego rotundamente, solamente saben que supuestamente no me tomé una foto con una persona y que inventó toda una historia... ¿Puedes creer que dejaron de seguirme 30 mil personas en redes sociales?” , dijo en ‘Amor y Fuego’.

“Uno tiene que bancarse los insultos, los malos deseos y lo único que hago es trabajar y hacer música”; comentó.

