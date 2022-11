Este 17 de noviembre de 2022, Rodrigo González arremetió contra el cantante Josimar y lo tildó de “desubicado”, mientras que Gigi Mitre reveló que cree que María Fe Saldaña fue cómplice en el plan del ‘rey de la salsa perucha’ para conseguir la residencia en Estados Unidos casándose con una mujer cubana.

Y es que Josimar, fiel a su estilo, le cerró la puerta del auto a un reportero del programa Amor y fuego, lo que generó que ‘Peluchín’ lo cuestione por los tratos que siempre tiene con los periodistas que le hacen preguntas incómodas:

“Josimar siempre tiene -entendemos en esta oportunidad que no tenga nada que contar porque su estrategia ha sido develada al aire, revelada por... se nota ¿no? Se nota cuáles fueron las intenciones, cómo se manejó con respecto a su expareja, cómo la dejó embarazada, cómo se metió en una nueva relación, cómo la dejó embarazada, cómo se casó, todo para obtener la visa, está claro, ahora regresa y ella no tiene nada que contar porque con qué cara y vergüenza vas a enfrentar algo así- pero esta actitud soberbia, de que se cree lo máximo, siempre la ha tenido el Josimar ¿no? Un desubicadazo es”, comentó Rodrigo González.

“Sabes que yo tengo mis dudas, ahora estoy llegando a pensar, de repente me equivoco, que la chica esta, María Fe, sabía del plan de Josimar”, comentó Gigi Mitre. “No, porque al principio reaccionó muy mal”, recordó Rodrigo González.

Sin embargo, Gigi Mitre señaló que esa ‘reacción’ sería parte del plan de Josimar y María Fe: “Tendría que ser parte de pues. No sé por qué creo que podría haber cierta complicidad”.

“Luego ya, al principio yo creo que a ella también la tomó por sorpresa, fue en una pelea que él habrá decidido eso, pero ya después encarrilló la situación”, opinó Rodrigo González.

Además, Gigi Mitre comentó que la esposa de Josimar podría denunciarlo: “La cubana tiene pinta de que no se va a quedar tranquila y lo peor que le puede pasar a Josimar, un cantante que quiere ser internacional o es ya internacional, es que Migraciones le diga en Estados Unidos ‘no pasas, back to your country (vuelve a tu país)’, porque ella va a tirar dedo”.

“Yo si fuese la cubana, yo llamo a Migraciones”, dijo Rodrigo González.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR