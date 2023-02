Durante el programa Amor y Fuego, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre la pelea que las hermanas Gabriela y Claudia Serpa protagonizaron durante una transmisión en vivo de Instagram.

“A mí me parece una bajeza innecesaria que dos hermanas se estén peleado en redes, lo apagas y te sigues peleando, nadie está diciendo que no se peleen, pero fatal”, cuestionó Gigi Mitre. “Que piensen lo que quieran (los usuarios) y de ahí aclaras. A mí me parece una bajeza, me parece innecesario, me parece que quedan pésimo, todavía diciendo ‘yo soy capaz de tirarte una licuadora’, o sea, estás hablando de tu hermana, sea buena, mala, quien tenga la razón... esa escena, bueno, les habrá servido para rebotar”, comentó.

“La mamá qué buena muñeca tiene -ya las conocerá, son sus hijas- para llevar la situación y tratar de tranquilizarlas. Ahora ¿quién no se pelea con sus hermanos, en casa, en la conviviencia?”, opinó, por su parte, Rodrigo González.

“En la tele no... lo cortas, pues. Pésimo las dos, o sea, no le doy la razón a ninguna, me parece pésimo de las dos, patético de las dos, innecesario, mal ejemplo para sus seguidores”, aseguró Gigi Mitre. “Las dos están mal, ninguna tiene la razón, no tienen por qué pelearse así (...) Seguramente cada una tendrá sus razones, qué habrá pasado antes, es la necesidad de pelearse en bronca en vivo y no cortar, o sea, cortas y te sacas la chochoca”, acotó.

Sin embargo, Rodrigo González afirmó que en ese momento más personas se conectaron para ver el live: “Hay gente tan baja que prefiere eso (las métricas)”, respondió Gigi Mitre.

“Para mí es una bajeza, son hermanas y se pueden pelear así y peor, pero ante una situación así, lo apagas”, insistió Gigi Mitre, pero Rodrigo González no estuvo de acuerdo.

“Para mí es una falta de control y una inmadurez de ambas, pero bajeza me parece un término muy fuerte para describir una situación tan cotidiana”, dijo el popular ‘Peluchín’. “A mí no me parece cotidiano pelearse en televisión”, sentenció Gigi Mitre.

