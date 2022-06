La conductora de América TV Jazmín Pinedo habló sobre su expareja Jesús Neyra, con quien se le vinculó hace unos meses cuando la captaron entrando en horas de la noche a su departamento.

La ‘Chinita’ volvió a aclarar que tipo de relación tiene actualmente con el actor de telenovelas, a quien le guarda mucho cariño.

“Jesús es mi amigo y va a ser mi amigo siempre, lo que la gente quiera pensar o no, es algo que yo respeto. Yo lo he vuelto a ver, esta vez no me vieron, bueno yo siempre lo veo porque es parte de mi grupo de amigos que quiero mucho. Nos tenemos respeto y nos tenemos cariño. Gracias a Dios siempre he tenido una buena relación con mis exparejas”, declaró para El Popular.

¿Jazmín Pinedo planea retomar su romance con Jesús Neyra?

La expareja de Gino Assereto descartó la posibilidad de retomar su romance con Jesús Neyra y señaló que se llevan mejor como amigos.

“Imagínate, yo terminé con él hace 10 años y me estás preguntando si podría pasar algo con él ahora, solo somos amigos. Él ha hecho su vida y yo también. Todo bien”, manifestó Pinedo.

