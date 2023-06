Lucho Cáceres , actor de 53 años de edad, se mostró conforme luego que el Poder Judicial ratificara la sentencia dictada por el Primer Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima contra Magaly Medina Vela, por la comisión del delito de difamación agravada.

Por ello, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ deberá pagar 70 mil soles de reparación civil a Lucho Cáceres y comparecer obligatoriamente ante el Registro de Control Biométrico cada mes, tras ratificarse la sentencia de 2 años de prisión suspendida.

Ante tremenda noticia, el actor hizo una comentario en su cuenta de Facebook, aunque no mencionó directamente a la popular ’Urraca’.

“No podemos normalizar delitos, hay que accionar para que la ley se cumpla. Es el único camino ”, escribió el actor.

¿Por qué Lucho Cáceres demandó a Magaly Medina?

En el año 2020, Lucho Cáceres hizo una publicación en su cuenta de Facebook donde mencionaba que muchos de los exconvictos terminaban reincidiendo en sus delitos, agregando una fotografía de Magaly Medina.

“La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino, por el contrario, son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, expresó en parte de su publicación.

Ante esto, Magaly Medina lo llamó ‘escoria’ y ‘basura’. Ella reveló que pensó en demandarlo, pero por recomendación de su abogado no lo hizo.

“Le dije que no porque, de verdad, yo no pierdo mi tiempo en escoria. Jamás pierdo mi tiempo en basura. Yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomá s”, mencionó bastante enojada.

“¿Tú estás rehabilitado, ya? ... ¿Estás rehabilitado, tú eres ese mismo Lucho Cáceres de aquellos años? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga” , sentenció Magaly.

TE PUEDE INTERESAR