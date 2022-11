Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se calló nada y se mostró bastante indignada con la actitud de Shirley Cherres, quien recientemente promocionó su cuenta de Onlyfans con un candente video, luego que publicara una fuerte imagen en su Instagram donde habría intentado acabar con su vida.

“Hoy día reaparece en las redes sociales de lo más pancha, lo más tranquila con esta foto... Diosa rosada, promocionando su trasero, su cuenta de OnlyFans. Primero preocupa a todo el mundo de una manera irresponsable”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ le increpó a la modelo por haber jugado con un tema tan delicado como lo es la salud mental. “Teniendo en cuenta que sí hay gente que tiene problemas y ella no tiene por qué jugar con eso, sobre todo faltarle el respeto a personas que tienen depresión”, agregó.

Por último, Magaly Medina tildó de lo más bajo la actitud que habría tenido Shirley Cherres en sus redes sociales, por solo conseguir la “compasión” de sus seguidores.

“Mostrando el trasero al aire, esto me parece un chiste, deplorable el comportamiento de Shirley Cherres. Si quiere que la gente le tenga compasión, debería usar otros métodos, pero que no involucre nada de salud mental. Me parece un chantaje emocional terrible”, finalizó.

