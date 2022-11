Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV, La Firme’, rechazó las críticas de la modelo Melissa Paredes, quien en varias oportunidades aseguró que la ‘Urraca’ la ‘denigró' y la ‘humilló' luego de su polémico ampay con el bailarín Anthony Aranda y su divorcio con Rodrigo Cuba. Según explicó Paredes, Magaly no tiene ninguna autoridad moral para hablar de nadie. Además, señaló que la presentadora hace rating hablando mal de ella y otras mujeres.

“Ya me cansé de estar callada, ya me cansé de ser su títere y haga rating, ya deje de hablar de mí, por favor” , dijo la novia del ‘Activador’ tras las críticas de Medina.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Melissa Paredes?

La periodista de espectáculos aclaró que ella no critica a las mujeres en general, sino a figuras de la farándula con nombre y apellido que no tienen códigos ni valores.

“¿Qué atacó a las mujeres? Eso es mentira, eso dicen las criticadas, eso dicen las Melissa Paredes, las personas ampayadas por mi, que son criticables y mediáticas, yo no critico a las mujeres, no estoy criticando de manera general a las mujeres, yo soy una gran defensora de ellas, soy una persona que me encanta empoderarlas, creo ser un referente para muchas de ellas y yo no denigro a las mujeres”, señaló Magaly Medina a Infobae.

“Yo criticó con nombre propio, a Melissa Paredes, a las huachafas, a las atorrantes, a las snack, a las infieles, a esas las critico” , agregó.

