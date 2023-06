Melissa Klug está muy feliz tras anunciar su sexto embarazo al lado de su actual pareja, Jesús Barco. Sin embargo, durante una entrevista en el programa ‘Estas en Todas’ la empresaria recordó las dificultades que atravesó tras quedar embarazada a los 15 años edad.

La ex pareja de Jefferson Farfán recordó que no fue nada fácil convertirse en madre de su primera hija Gianella Marquina cuando tan solo era una adolescente. Además, reveló algunos detalles de como se lo contó su madre.

Melissa Klug revela que fue expulsada del colegio tras quedar embarazada

Melissa Klug confesó que se embarazó a la edad de 15 años y que en ese tiempo no tenía una amiga en quien confiar para contarle porque lo que estaba pasando. Además, ocultó su estado a su madre hasta que cumplió 6 meses, y fue ahí que tuvo que contarlo todo.

“ No tenía a nadie ni amigas que me apoyen. Me fajaba porque sino mi mamá me iba a matar, me fajaba hasta los 6 meses y me metieron un cachetadón. Pero luego mi mamá y mi abuela me apoyaron y me ayudaron bastante. Yo estaba con bastantes miedos y fueron ellas que estuvieron conmigo para ayudarme en la crianza de mi hija ”, dijo.

Además, fue expulsada del colegio porque estaba en una escuela parroquial. “ Me pidieron que me retirara del colegio porque era un colegio parroquial ”, confesó Melissa Klug a ‘Choca’ Mandros.





