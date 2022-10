Pamela Franco se encuentra viviendo una feliz etapa junto a Christian Domínguez y su pequeña Maria Cataleya. Y es que la cumbiambera aseguró que quiere terminar con el mito de la “maldición de los tres años”, ya que se encuentra bastante cerca de llegar a esta fecha.

En ese sentido, la cantante peruana aseguró que de cumplirse el tercer aniversario con el cumbiambero, pues hará una gran celebración por todo lo alto, misma fiesta patronal.

“La verdad que me río, no sé por qué están tan preocupados por esa fecha. Christian y yo estamos bien, felices, contentos, ya quiero que llegue esa fecha para terminar con ese mito y celebrar con una fiesta patronal. Así ya no me van a preguntar siempre por eso”, comenzó diciendo para Trome.

Por otra parte, Pamela reafirmó la confianza que le tiene a Domínguez. Asimismo, comentó que ambos han cometido errores en el pasado que les han servido para madurar como personas.

“Todos cometemos errores, también tuve los míos. No voy a justificar lo que él hizo, pero creo que el tiempo y las situaciones que vives te enseñan a madurar y valorar lo que tienes, a pensar lo que podrías perder si caes en cosas que no son correctas. La vida nos enseña a todos”, finalizó.

