Pamela Franco habló sobre la situación que está atravesando Karla Tarazona, quien se encuentra en dimes y diretes con Rafael Fernández tras su separación. La cantante de cumbia aseguró que tanto ella como Christian Domínguez han decidido mantenerse al margen de los problemas de la conductora y el empresario de los huevos.

Como se sabe, el ‘Rey de los huevos’ dio a conocer que sí ayudó a solventar varios gastos de la pequeños de la conductora a diferencia de Christian Domínguez.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre Karla Tarazona?

“Como mujer le deseo a todas las mujeres que se levanten. Prefiero no opinar porque la vez pasada que opiné, se fue por otro lado y prefiero evitar. Estoy proyectada en mis cosas y no quiero que digan que por qué salgo a hablar de una persona o me meto en cosas que no me incumben” , declaró para El Popular.

“(Con Christian) nos mantenemos al margen y nuestras vidas están por otra dirección. Todos hemos tenido un ex, pero imagínate si paramos mirando atrás” , agregó.

TE PUEDE INTERESAR