Rodrigo González aseguró que el ‘ampay’ entre Gino Assereto y la nueva ‘guerrera’ Nadia Collantes sería ‘armado’ por la producción de Esto es guerra para subir el rating. Sin embargo, Gigi Mitre cuestionó al ex de Jazmín Pinedo por ‘prestarse’ a esta situación, aunque ‘Peluchín’ aseguró que, a cambio de generar contenido en el programa, Peter Fajardo le dará un espacio para presentar su nueva música.

“¿Desde cuándo EEG produce ampays, produce destapes dentro de Pachacámac? ¿Desde cuándo los hacen? Desde que ellos mismos los montan, los fabrican y los inventan. ¡Oye, qué fuerte! ¿No? Ahora ellos mismos generan, hacen creer o quieren hacer creer al público que pasan cosas que son grabadas espontáneamente dentro del canal, realmente la desesperación y la subestimación al público, no sé cuál está más a tope”, comentó Rodrigo González en Amor y Fuego.

“Yo entiendo a la nueva chica”, dijo Gigi Mitre. “¿A Nadia? ¿Sabes por qué me acuerdo solo de su nombre? Porque es Nadia, porque nadie la conocía”, se burló Peluchín. “Recién ha empezado, se está dejando deslumbrar por la tele, le dicen ‘haz esto’, ella se presta, lamentable, pero se presta, pero Gino... creo que Gino ya está bastante grande, ya tiene años en la tele”, agregó la conductora.

“Gino está por sacar un disco, un tema musical y la Jazmín era su cable a medios”, recordó Rodrigo González. “Te digo que su cable a medios es Jazmín, entonces como ya Jazmín se le fue y Jazmín está haciendo prensa con el uruguayo, él tiene que conseguirse un medio”, acotó.

“Yo creo que a estas alturas de la carrera de Gino, por más que no sea wow, qué mediático (...) a mí me parece que Gino ya es mayor, ya es papá de dos, que se preste a esto es como volver a retroceder a los inicios, o sea, necesito armar un ampay, jugar a la mentira para que la gente me vea ‘acá estoy, acá estoy’”, cuestionó Gigi Mitre. “Lamentablemente, y eso creo que no es un tema de Gino, es la realidad, porque un cantante sin una historia que contar...”, dijo ‘Peluchín’.

“Pero no una mentira, Rodrigo, si se enamora de alguien y lo quiere hacer público, alguna saliente, entiendo, pero algo tan forzado como esta chica Nadia que la acaba de conocer hace dos días”, expresó Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González señaló que Gino Assereto ya ha descartado tener un romance con Nadia Collantes, pero dentro del reality se presta al show para que lo dejen presentar su música: “Él ya lo dijo y lo dijo con todas sus letras a las cámaras de Rebeca Escribens (...) Bien categórico que fue: no estoy con ganas de tener nada, no tengo ganas de estar en una relación -lo dijo serio, ah-, y la chica me parece linda, pero yo no estoy en búsqueda de nada serio. Y cuando la preguntan a ella, sí, dice lo mismo, ‘pero igual no sé qué pueda pasar más adelante’, dejándolo abierto, pasa un día y pasa esto. Esto es un juego, el verdadero Gino ya dijo sus intenciones, el momento de su vida que está viviendo, lo que quiere y lo que no quiere, pero lo que más quiere es que su música funcione y para que eso ocurra, tiene que hacerle caso a Peter. Esto es un guion como que me llamo Rodrigo González (...) ¿quieres que yo te dé un espacio? ¿Quieres que yo te dé un musical? Tú dame carne, dame contenido, dame bomba, dame fuego, dame algo para el show, dame morbo porque esto es un trueque, y eso que estamos viendo ahora, luego lo vamos a ver a Gino cantando, eso sin duda”.

Fuente: Willax Televisión

