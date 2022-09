La tarde de este viernes 2 de setiembre de 2022, Rodrigo González opinó sobre Christian Domínguez, quien se encuentra envuelto en una polémica luego que el empresario Rafael Fernández revelara que lo encontró en la piscina de su mansión. El cumbiambero negó haber abusado de la confianza que le dio el esposo de Karla Tarazona, sin embargo, el conductor de ‘Amor y Fuego’ piensa lo contrario.

Según ‘Peluchín’, la pareja de Pamela Franco sí habría sido capaz de meterse en la piscina del empresario de los huevos. ¿Tú crees que realmente paso ese incidente, que Christian se metió a la piscina de la casa de Karla?”, le preguntó Gigi Mitre a su compañero.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Christian Domínguez?

“Yo sí lo creo capaz de meterse a una piscina, si lo creo capaz de meterse con otra estando casado, por qué no se va a meter a una piscina, si le han dado carta libre”, respondió Rodrigo González durante su programa de Willax TV.

Por su parte, Gigi Mitre consideró que el cumbiambero tuvo “abuso de confianza”. “Vamos a suponer que se dio esa situación, si se dio ¿por qué lo negaría? Tampoco es algo tan grave, o sea, es abuso de confianza, pero ya le dices no lo vuelvas a hacer y ya verá él y su educación, pero no es tan grave”, expresó.

“Yo también tengo una tía que cuando se va de viaje me dejaba la llave de su carro y me decía ‘si quieres usarlo, úsalo’, pero no por eso me iba a Paracas tres veces por semana. Una persona te puede decir algo, pero no por eso lo vas a tomar”, agregó ‘Peluchín’.

