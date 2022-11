Este 2 de noviembre de 2022, el conductor Rodrigo González reveló que el Dj que actualmente trabaja para “El gran show” y “América hoy” habría copiado los efectos del Dj de “Amor y fuego”.

Durante su programa, Rodrigo González contó que el actual Dj de Gisela Valcárcel fue Dj de su programa durante muchos años, y precisamente por esa amistad, escribió para que le envíen los efectos que hicieron con algunas frases características de la ‘señito’.

“El Dj le escribe a nuestro Dj, perdón por la infidencia, porque ha sido también nuestro Dj, el Dj Red por muchos años, no más años que Dj Zanes, pero ha trabajado muchos años con nosotros, saludos para Red también que le tenemos mucho cariño, ha sido parte de nuestra historia, y le dice a Zanes que le pase los efectos, o sea, la tienes ahí al lado y además reconocemos tanto, claro, la voz es de ella, pero reconocemos tanto que son nuestros efectos porque sabemos de qué show, de qué fecha y en qué momento lo hemos sacado, y como Zanes no le pasó los efectos porque yo le dije ‘Zanes, no le vas a hacer la tarea, no le vamos a hacer la tarea’”.

Según Rodrigo González, ante la negativa del Dj de “Amor y fuego”, el Dj de Gisela Valcárcel sacó los efectos de las historias de Instagram de ‘Peluchín’:

“¿Qué pasa? Yo esto se lo doy al editor de lo que va a mis plataformas también, y cuando ya está la historia armada, le dijo ‘métele a la ‘farisela’ diciendo esto, métele a la ‘farisela’ diciendo lo otro’, y ahí sale en limpio, en mis historias de Instagram, y es de ahí de donde los captura y los pone tal cual porque los reconozco, en su show. No se pasen, pues”.

“Que den el crédito (para) Amor y fuego”, pidió Gigi Mitre. “Aquí nadie sabe para quién trabaja”, acotó ‘Peluchín’.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR