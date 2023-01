Este 18 de enero de 2023, Adriana Quevedo fue entrevistada por Rodrigo González y Gigi Mitre en el programa Amor y fuego. La presentadora de televisión admitió que la relación con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio se deterioró, aunque no aclaró qué fue lo que sucedió.

“El ambiente empezó a no ser tan agradable”, dijo Adriana Quevedo sobre el programa. “Pero algo pasa porque aquí nos indican que Préndete no prende, ni siquiera parpadea porque está en 0.0, 0.1, 0.0, entonces es como que no les ha funcionado muy bien”, dijo Rodrigo González sobre el rating del nuevo espacio de Panamericana TV.

“Han decidido apostar por ese formato y yo definitivamente no iba a entrar a ese formato”, respondió Adriana Quevedo. “Yo estoy contenta y feliz de que ese ciclo con ese programa anterior haya terminado, yo necesitaba que terminara, necesitaba que concluyera, necesitaba ya cerrar ese ciclo, no me sentía cómoda ya allí (...) todo el ambiente ya no estaba cómodo”, agregó.

“Siento que de acuerdo como fueron avanzando los meses en el programa, se fue tensando el ambiente”, admitió Adriana Quevedo. Por su parte, Rodrigo González le preguntó por las declaraciones de Karla Tarazona, quien dejó entrever que le ‘hacían la tarea’ a Adriana.

“¿Pero qué tarea hace la Tarazona para hablar la cantidad de disparates que habla? ¿Hay tarea para eso?”, se burló ‘Peluchín’. “¿Cuál es la tarea? Yo no sé cuál es la tarea de un conductor ¿tú haces tareas aparte de informar y conversar y estar al día, pero ¿tarea como tal? Tipo, Rodrigo, anda haz tu tarea”, dijo Gigi Mitre. “No, yo mismo me implanto, me impongo mis deberes, Gigi”, afirmó Rodrigo González.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Adriana Quevedo?

En un video de la productora de Préndete, Karla Tarazona dejó entrever que Adriana Quevedo no trabajaba: “Yo debo decir que estoy contenta. A la compañera Melissa no hay que hacerle la tarea, ella trae su propia información, es más, comparte con nosotros la información. Yo creo que el micro deberíamos darle a la productora”.

