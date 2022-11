Rodrigo González se pronunció sobre el pleito que se ha desatado entre Rosángela Espinoza y Yola Polastri, quien acusó a la ‘chica selfie’ de copiar sus coreografías en los shows infantiles que ofrece al público.

“La coreografía es mía, los pasos son de mi show, es mi coreografía. O sea, está haciendo todos los pasos de la coreografía (...) es un robo intelectual. Qué poco talento, qué descarada. Muestra lo poco que son. Tú sabes verdaderamente, estar en un programa donde haces juegos, de ahí no se sale. Esa chica no ha avanzado mucho. Yo lo único que me acuerdo es que cuando la vi bailando en una discoteca, que la silbaban” , dijo Yola en declaraciones para Magaly Medina.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre pleito entre Rosángela Espinoza y Yola Polastri?

El conductor de ‘Amor y Fuego’ sacó cara por la recordada ‘chica de la tele’ y aseguró que entiende su indignación con la integrante de ‘Esto es guerra’.

“La Yola también dice: ‘yo a esta chica solo la conozco de haberla visto por ahí en discotecas con poca ropa, la Rosángela, la teibolera, tampoco la Rosángela es la ‘Chuecona’, ¿no?” , comentó Rodrigo González. .

“Yola siempre ha vivido perfil bajo, en su casa, sus burbujitas, se sabe que es exigente con la gente que trabaja y ya está, es una carrera muy cuidada y que venga pues una cantamañanas a poner en una situación así a tu personaje, a tu música, lo que le ha gustado construir, entiendo su indignación (...) No le gusta pues, es su copy-writer”, agregó.

