El periodista de espectáculos Samuel Suárez dio con palo a Jossmery Toledo por pretender cobrar 10 mil soles a la producción de ‘América HOY’ para hablar de su ampay con el futbolista Paolo Hurtado, con quien pasó todo un fin de semana en Cusco.

El popular ‘Samu’ no ocultó su indignación al considerar que la expolicía es una “bandida” por querer facturar con este escándalo.

“Jossmery te pasas, qué bandida que eres, cómo vas a querer cobrar 10 mil soles para ir a hablar de tus miserias, de tus ampays y de tu condición de amante con el ‘caballito’ Hurtado. En serio te pasas”, dijo en su portal ‘Instarándula’.

El influencer terminó riéndose del monto que pidió Jossmery y recordó que Tilsa Lozano llegó a cobrar más de 50 mil soles por hablar de su romance clandestino con Juan ‘el Loco’ Vargas.

“Ahora, 10 mil me parece poquito. En su momento, la misma Tilsa confesó que en Latina por ir a contar todo el rollo con el Loco Vargas le dieron no solo los 50 mil sino que fue hasta un poco más, hubo una negociación extra. Le sacó creo 70 mil (...) 10 mil no es nada, es un sencillo, a lo que antes normalmente se acostumbraba. No pues recotiza” , le aconsejó.

