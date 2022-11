El domingo 6 de noviembre de 2022, Sebastián Lizarzaburu y su hija disfrutaron de un parque de diversiones para niños. Sin embargo, el ‘hombre roca’ protagonizó un incidente cuando lo hicieron pasar a una atracción sin completar la cola que le correspondía.

Así lo reveló él mismo en Instagram Stories, donde tildó de ‘malcriadas’ a las personas que presentaron sus quejas por este inconveniente: “Lo único malo entre comillas del tour fue al final, cuando estábamos entrando al tren, que algunas personas súper malcriadas que estaban gritando porque nosotros estábamos haciendo la cola como todo el mundo y se me acercan y me dicen ‘Sebas ¿tú crees que podrías decir que estás acá y etiquetar en tus redes sociales y te ayudo a que, bueno, lo poco que queda de la cola para que entren de frente en el siguiente tren?’ Sí, claro, le digo”, contó.

Según Sebastián Lizarzaburu, aceptó este ‘canje’ porque su hija estaba agotada: “obviamente Maia estaba súper cansada, yo dije por supuesto, ganan ellos, ganamos nosotros, entonces entramos y había otra gente, había tres señoras súper malcriadas y tamaleras, que decían ‘ay, que no sé qué, que por qué entran, que la cola’. Yo, para empezar, he hecho toda la cola, la verdad, y si me piden que haga mención y con eso entro un poquito más rápido, pues recontra lo aprovecho”.

El ‘hombre roca’ explicó que sí pagó sus entradas e hizo la cola para ingresar, pero lo ayudaron a adelantarse a cambio de una mención en Instagram, lo que enfureció a otras personas que esperaban con sus hijos.

“Encima ni siquiera me dieron canje, canje, o sea, yo he venido a pagar, a pasar un tiempo con mi hija, tengo las dos entradas que compré con mi voucher, y encima soy la persona más honrada porque ni siquiera me las pidieron en la entrada, o sea, yo he podido no pagar y entrar, pero yo compré las entradas, no me las pidieron así que están acá, las voy a romper para que no sean usadas, y yo pagué como todo el mundo, hice mi cola como todo el mundo, pero si me dicen ‘oye Sebastián, gracias por venir, oye, qué chévere que estés acá, tú crees que puedas hacer una mención y subir algo, yo sé que ya es un poquito tarde y la última atracción, te ayudamos con la cola’, encantado, yo encantado, por supuesto que sí, pero bueno, hay personas y personas, pero la pasamos bien”.

Fuente: Instagram @sebaslizar

TE PUEDE INTERESAR