Tomás Alejandro Angulo Mendoza, conocido popularmente en la farándula local como el Dr. Angulo, rompió su silencio luego de las fuertes críticas que recibió de parte de la conductora Magaly Medina por poner en tela de juicio las acusaciones de Camila Ganoza contra del esposo de Brunella Horna, Richard Acuña.

La “Urraca” no pudo contener el enojo contra el especialista y anunció que no lo invitará más a su set de televisión por no estar de acuerdo con sus opiniones.

“Nosotros que le sentamos acá, para que le hable a las mujeres... Qué mal Tomás Angulo, que mal, pero por lo menos en este programa no te vuelvo a sentar acá hasta que justifique su accionar o cambie su manera de pensar, porque es no es la manera de pensar de un psicólogo que ha lucrado con los análisis de la gente de la farándula”, aseguró la presentadora de espectáculos durante su show de este 12 de abril de 2023.

¿Qué dijo Tomás Angulo sobre veto de Magaly Medina?

“No tengo comentarios al respecto. Aunque comprendo que la noticia vende. No estoy interesado. En esta nueva etapa de mi carrera busco noticias en mi vida que ayuden al ser humano a interesarse en mejorar. Los egos se superan. Y uno trata de ya no darle tanto protagonismo” , declaró a Correo.

