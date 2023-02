Carlos ‘Tomate’ Barraza se puso la mano al pecho y ayudó a Andrea Muñoz, quien dio a luz a su bebé, hijo no reconocido de José María Barraza. Este caso salió en ‘Magaly TV La Firme’, donde la joven denunció que el hizo del actor cómico Miguel ‘Chato’ Barraza la abandonó pese a que estaba embarazada.

El popular ‘Tomate’ publicó una emotiva fotografía con el recién nacido, mandando una fuerte indirecta a su primo hermano.

“La dinastía Barraza continúa. Bienvenido a la familia, bebito hermoso. Aquí tienes a tu tío que te cuidará como a un hijo. Dios te cuide y te bendiga siempre”, escribió en un post de Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar. Los usuarios en redes criticaron el acciones de José María Barraza, quien bloqueó a la madre de su hijo antes que dé a luz, según informó Magaly TV La Firme.

“Lo que no hace su padre. Lo haces tú, a ver si sigue el ejemplo”; “lindo gesto, eso dice mucho de ti como varón, padre, ser humano, dice mucho de lo que tu mami te crio con valores”; “Que lindo tomate eres un ejemplo de que los bebés no tienen la culpa de los errores de los padres”; “Como dicen la sangre llama a la sangre. Hermoso el bebé. Cuiden de él y de su mamá”, escribieron los seguidores.

Andrea Muñoz buscó a ‘Tomate’ Barraza

Andrea Muñoz se vio en la necesidad de buscar a ‘Tomate’ Barraza, primo de José María Barraza para que pueda ayudarla. “Tuve que recurrir a su primo, ‘Tomate’, me apoyó y le exigí que se haga cargo de su hijo. El dijo ‘si voy a cumplir’ y al otro día falló. Dijo que no podía firmar nada conmigo porque seria aceptar que es su hijo. Él se comprometió a hacer una conciliación conmigo y no cumplió”.

José maría habría regresado con su esposa y esta sería la razón por la que abandonó a Andrea Muñoz en pleno embarazo. Por ello, Magaly Medina invocó al ‘Chato’ Barraza a que hable con su hijo:

“Hay que decirle al abuelo, el ‘Chato’ Barraza, porque sus hijos siempre han estado pegados a él, creo que el chato debería movérsele algo, porque es su familia”.

