Este martes 4 de octubre de 2022, tras las confesiones de Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel, la conductora Tula Rodríguez se mostró afectada en su cuenta de Instagram y aseguró que lo único que deseaba era estar con su hija.

“Ya acabó el programa y ahora sí me voy volando a mi casa, bueno, volando es un decir porque no manejo rápido, pero quiero ir a abrazar a mi gorda y estar con mi hija”, dijo la conductora de “En boca de todos”.

Según la conductora, tuvo un día muy complicado: “Hoy son de esos días que uno está uy... pero que tienes que respirar, respirar, nada más que respirar para estar bien, así pasa cuando sucede ¿tú? ¿qué tal tu martes?”, preguntó a sus seguidores.

Poco después, Tula Rodríguez compartió un video junto a su hija, Valentina Carmona, su sobrina y su mascota, a quien abrazó con mucho amor. “Cómo voy a estar mal si ahí está mi princesita”, se le escucha decir en el video publicado en Instagram Stories.

“Miren la cara de loca de mi Lola!!! Jajaja la amo”, señaló mostrando a su perrita en las redes sociales.

¿Qué contó Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez?

El lunes 3 de octubre de 2022, durante el programa Magaly TV La firme, Magaly Medina reveló que la única vez que habló con Gisela Valcárcel fue en el año 2013 en una feria de televisión que se realizó en Miami. Según la ‘urraca’, la ‘señito’ le contó detalles de la infidelidad de Javier Carmona con Tula Rodríguez:

“Esto fue en el hotel Fontainebleau, al terminar la clausura, a los peruanos nos invita a todos al bar y nos sentamos todos en el bar a tomarnos una copa entre todos y esta foto famosa. Ahí en un momento Jurgensen se para y Gisela -porque todos conversábamos con todos, éramos los diplomáticos más diplomáticos del mundo, todos sonriendo- y Gisela en un momento me cuenta la verdad, según ella, de lo que pasaba, de lo que había pasado con Carmona y con Tula, y me cuenta: a mí me dijeron esto de Tula, que iba a la oficina de mi marido, él dormía conmigo, Magaly, dormíamos en la misma cama, así me lo contó”,

Fuente: Instagram @tulaperu

