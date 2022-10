Magaly Medina afiló su lengua contra Gisela Valcárcel y respondió EN VIVO en ‘Magaly TV La Firme’ por los señalamientos dados el último sábado, en ‘El Gran Show’. Como se recuerda, la ‘Señito’ se victimizó, señalando que recibió ataques “solo por odio” en los últimos 25 años.

Además, Gisela se metió con los auspiciadores de Magaly y hasta con el dueño del cana ATV “por permitir” que sobreviva el espacio de espectáculos por tanto tiempo y que solo se dedique a “hacer daño”.

La ‘Urraca’, indignada, respondió con todo: “(Y los dueños de los canales) te permiten a ti revolcarte en la pocilga de la que haces tu ‘Gran show’, mejor dicho tu ‘gran chongo’ desde hace muchos años. Y no me vengas con bandera de la blancura, porque todo el mundo se dio cuenta que tú de blanca no tienes nada absolutamente”.

La periodista comentó su programa defiende a la mujer que lo necesita, pero “no a la mujer hipocritona, no a la mujer de doble moral, no a la mujer que va con la biblia en la mano y el puñal en otra, a ese tipo de mujeres no”.

Al finalizar ‘Magaly TV La Firme’, la periodista cuestionó la forma en cómo Gisela Valcarcel llegó a la televisión y sostuvo que ella no es ejemplo para las mujeres en el Perú.

“Acá lo que se trata es de empoderar a las mujeres y tú no eres símbolo de nada, no te metas con mis anunciantes y tampoco con mi canal, porque allí vas a salir perdiendo. Mi historia de vida sí sirve de real ejemplo para que las mujeres sepan cómo salir adelante. Sin embargo, si recordamos tu historia de vida y cómo llegaste a la televisión y cómo trepaste a la televisión, no es precisamente ejemplo que ninguna niña o mujer pudiera seguir, y no te lo quiero recordar porque eso sí seria ofensivo para mi público” , sentenció.

