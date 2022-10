Tula Rodríguez está en el ojo de la tormenta luego de que fuera mencionada en el pleito entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina. Y es que la ‘Urraca’ reveló cómo fue la única conversación que sostuvo cara a cara con la ‘Señito’, en el año 2013.

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, del 3 de setiembre, Magaly terminó contando que la ‘Señito’ le confesó cómo fue la infidelidad de su difunto exesposo Javier Carmona con Tula.

“Gisela, un momento, me cuenta la verdad - según ella - de lo que había pasado con Carmona y con Tula. Me cuenta: ‘a mi me dijeron esto de Tula, que iba a la oficina de su marido, él dormía conmigo, ¡Magaly, dormíamos en la misma cama! (…) Por eso jamás le creí a Tula lo que me dijo y siempre la defendí (a Gisela) porque la vi como una mujer traicionada, porque supuse que lo que me había contado en esos breves minutos era verdad, no tenía por qué mentirme, creo yo” , reveló Magaly.

La periodista también afiló su lengua contra Tula Rodríguez, a quien encaró alguna vez en una entrevista.

“Tula se lo quitó y me lo contó, ella me lo contó todo, por eso es que además yo siempre la defendí de cada marido que le ponía los cachos (...) Yo acá contaba la verdad y yo hasta a la misma Tula la he encarado acá porque tuve la versión de ella (Gisela). Por eso es que yo sé esa versión y la digo y la he defendido a ella siempre porque jamás me pondré del lado de los infieles”, reveló la urraca indignada.

