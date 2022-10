En medio del enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina , Tula Rodríguez quedó ‘chamuscada’. Y es que la conductora de ‘En Boca de Todos’ quedó como la ‘amante’ de Javier Carmona luego de que la ‘Señito’ recordara cómo el fallecido gerente de televisión le fue infiel.

Magaly Medina aprovechó su programa ‘Magaly TV La Firme’ para revelar cómo fue la única vez que se sentó a conversar con Gisela, en el año 2013, durante una feria de empresarios de televisión.

Magaly contó que, en aquella oportunidad, Gisela le contó cómo Tula Rodríguez se metió en su matrimonio con Carmona.

“Tula se lo quitó y me lo contó, ella me lo contó todo, por eso es que además yo siempre la defendí de cada marido que le ponía los cachos. Ella me contó todo lo que había pasado con Tula y Carmona. Por eso es que yo sé esa versión y la digo y la he defendido a ella siempre porque jamás me pondré del lado de los infieles” , reveló la urraca.

¿Qué respondió Tula Rodríguez ante confesión de Gisela?

La conductora de ‘En Boca de Todos’ Tula Rodríguez compartió una imagen que sería una indirecta para Gisela Valcárcel, tras señalarla como la ‘amante’ de Javier Carmona.

“Si algo he aprendido en esta vida es que la mentira siempre se pone en contra de quien la inventa ”, es la reflexión que compartió la conductora de América Televisión.

Al respecto, el periodista Samuel Suárez de Instarándula comentó: “Tula Rodríguez directo a la yugular luego de las confesiones de Magaly. Chapa esa flor, Gisela” .

