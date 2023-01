La conductora Valeria Flórez sorprendió a propios y extraños al defender a Karla Tarazona frente a Adriana Quevedo, quien días atrás admitió que la relación con sus excompañeros de Panamerica Televisión no fue la mejor.

Durante el programa Amor y Fuego, Valeria Flórez aseguró que a Karla Tarazona no le importan las críticas: “Yo creo que Karla se baña en aceite y poco o nada le interesa, o sea, miren, yo he trabajado con Karla en la radio...”, comentó, pero fue interrumpida por Gigi Mitre, quien le pidió que diera su versión.

“Mira, por mi lado yo no te puedo decir nada malo de Karla, yo me llevé muy bien con ella, tuvimos una muy buena química desde que empezó. Es más, cuando a mi me dijeron que iba a trabajar con Karla, yo dije ‘ay, Dios’, porque yo venía con la historia previa de Karla, es polémica, pues, de algunos problemas personales, y yo decía ‘pucha, de repente no nos llevamos muy bien -claro, en el mismo programa- de repente chocamos’, claro, éramos las dos solas y encima en la radio, pero después cuando la conocí me llevé súper bien con ella, o sea, la química (funcionó), pero me di cuenta que era una persona que poco o nada le importaba lo que decían, o sea, se bañaba en aceite”, dijo Valeria Flórez.

Entre risas, Gigi Mitre aseguró que Karla Tarazona tampoco tuvo malas actitudes en su programa: “Entendiste, Adriana, es cuestión de química, porque yo te voy a contar: nosotros hemos tenido de panelista a Karla en varias oportunidades y tampoco hemos tenido ningún problema, no has tenido química”.

“No digo que el problema sea de Adriana, no”, aseguró Valeria Flórez. “Lo que te está diciendo, la experiencia de ella es que ella no le pareció conflictiva”, comentó Gigi Mitre.

“No, para nada”, respondió Valeria Flórez. “Maravilloso, está perfecto”, fueron las únicas palabras de Adriana Quevedo tras escuchar a la excandidata del Miss Perú.

Fuente: Willax Televisión

