Hace unos días, Paco Bazán remeció toda las portadas deportivas tras asegurar en su programa que dos jugadores de la Selección peruana se agarraron a golpes tras la derrota ante Australia por el repechaje al Mundial Qatar 2022. Según trascendió, los protagonistas de este incidente habrían sido Carlos Zambrano y André Carrillo.

¿Qué dijo Bazán sobre la Selección? “Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas; los hermanos se pelean, se agarran a golpes. Ayer me dicen, me han pasado el talán, de que, después de haber perdido la tanda de penales, se han ‘dicho la vela verde’ en el vestuario. En el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y no se metió nadie a separarlos, ah. No se metió nadie. Dejaron que se desfoguen toda la rabia a través de los puños”, indicó el exarquero de Universitario en su programa.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su supuesto pleito con la ‘Culebra’ Carrillo?

El ‘Kaiser’ no se quedó callado y aclaró estos supuestos rumores. El defensa de la ‘Blanquirroja’ decidió salir a aclarar esta situación y desmintió las especulaciones.

“Somos muy buenos amigos. Es increíble la facilidad de inventar algo así para confundir a la gente”, declaró para Trome.

En esa línea, también agregó que, tras la derrota de la Bicolor ante los socceroos, el vestuario fue un ‘cementerio’. “A la gente le dolió tanto, imagínense cómo estuvimos los que pusimos el pecho”, agregó.

¿Por qué se perdió ante Australia?, le consultaron. Ante ello, Carlos Zambrano señaló: “No jugamos como lo hacíamos, sabemos que podíamos hacerlo mejor”,

“Nunca subestimamos a un rival, no nos sentimos superiores ni menos que nadie. Recuerda que Australia eliminó antes a Uruguay. El partido no fue fácil, si vemos estadísticas, ellos tuvieron más ocasiones de gol que nosotros”, puntualizó.

