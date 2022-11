La periodista Daniela Cilloniz fue una de las pocas figuras de la farándula que fue invitada al matrimonio de Tilsa Lozano y Jackson Mora, que se realizó el 25 de noviembre de 2022.

Pese a que hace algunos años protagonizaron una fuerte pelea en el programa ‘Amor de Verano’, todo parece indicar que se reconciliaron y el cariño sigue intacto, pues Daniela estuvo presente en el momento más importante de Tilsa.

“Lindo todo!! Te quiero mucho y te deseo mucha felicidad y amor”, escribió Daniela Cilloniz en Instagram, donde mostró detalles de la decoración de la boda.

¿Qué pasó entre Tilsa Lozano y Daniela Cilloniz?

En el año 2016, Daniela Cilloniz admitió que cometió muchos errores en su amistad con Tilsa Lozano. Uno de ellos fue que, cuando Tilsa era pareja de Juan Manuel Vargas, ella apuntó el telefono del ‘Loco’ cuando este llamó a la modelo y esta se encontraba en el baño

“Un día él llamó a Tilsa y yo apunté su teléfono. Después de un mes, Paolo (Guerrero) me invitó al hipódromo para ver correr a su caballo, pero no podía ingresar. Llamé a Juan Manuel, le conté lo que pasaba y envió a una persona que me hizo ingresar. A los 10 minutos, Tilsa llamó histérica preguntándome por qué había llamado a Juan Manuel y cuando llegué (a la casa) había tirado mis cosas a la calle”, comentó en el Trome.

Después, en el año 2019, ambas se reencontraron en el programa ‘Amor de Verano’, pero terminaron aún más peleadas. “Sé demasiadas cosas de ella y cosas horribles... No las voy a decir en televisión. Yo no le voy a decir en TV por el cariño que le tengo a tu papá. Daniel ¿a caso yo no sé con quién saliste, con quién no saliste, con quién te encamaste y quién fue tu amante?”, dijo Lozano.

