Han pasado más de 3 meses desde que John Kelvin salió de prisión, tras ser acusado de violencia física y sexual en contra de Dalia Durán, la madre de sus hijos menores. La decisión tomada por el poder judicial, disgustó a muchos y la cubana no podía quedarse atrás, hablándole directamente al cantante.

Tras la última detención de John Kelvin, se reveló por parte del cantante, que Dalia Durán lo habría estado acosando por correo electrónico, mandándole videos íntimos y pidiéndole que regrese con ella, motivo por el que Magaly decidió consultarle sobre la veracidad de este relato y la respuesta dejó con la boca abierta a más de uno.

“Cuando John sale de la cárcel, sí es cierto que Dalia se comunica con él por el Instagram, insultándolo a él y su familia, entonces le digo a John que lo más recomendable es que no responda”, de esta forma, el abogado Brighan Young, relató lo que pasó cuando el cantante salió de prisión.

Sobre la veracidad de los videos íntimos enviados por Dalia Durán a John Kelvin, tratando de convencerlo para que regresen y la respuesta del abogado fue la siguiente: “También me lo menciona, pero nunca me los muestra, pero a mí no me consta”.

