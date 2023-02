La actriz Dayanita estuvo en el ojo del huracán luego de protagonizar un polémico incidente con Jorge Benavides durante la divertida secuencia: “Las cinco cosas que no me gustan de ti”. Es que la artista transgénero no aguantó y se picó luego que la sacaron sus trapitos sucios en el programa “JB en ATV”.

Dayanita le levantó la voz a Benavides luego que este la interrumpiera. “¿Me va a dejar hablar? ”, dijo ella muy molesta, a lo que Jorge Benavides agregó: “cría cuervos y te sacarán los ojos”.

Jorge Benavides ‘parcha’ a Dayanita

La figura de ATV quiso hacerle una nueva ‘broma’ a su jefe durante el sketch de los útiles escolares, pero esta vez, Jorge Benavides no se amilanó y la puso en sitio delante de los demás integrantes del elenco.

“Oye, oye ven, un ratito”, le dijo Dayanita. “Ah, te ha gustado tus titulares, otros titulares quieres” , respondió Benavides dejando en shock a la actriz.

