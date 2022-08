Mario Hart se convirtió en padre por segunda vez el pasado 7 de agosto, día en que nació Mario Jr. El exchico reality está convencido de que su bebé es su vivo retrato, aunque las evidencias muestran que se parece más a Korina Rivadeneira.

El piloto de autos comentó que se turna en los horarios con su esposa para atender a su hijo. “Qué noche tan terrible, si claro, obvio, nos turnamos los horarios, la cambiada de pañal”, comentó en ‘América HOY’.

De otro lado, reveló que sometieron a su bebé a la circuncisión, procedimiento que elimina parte del prepucio.

“Al segundo día de nacido le hicieron la circuncisión, te imaginas el llanto, el dolor que siente cada vez que hace pilita o popo, el cuidado que hay que tener al cambiarle el pañal. Yo prefiero que lo haga su mamá”, comentó este jueves.

El mensaje de Mario Hart tras el nacimiento de su segundo hijo

“Bienvenido amor de nuestras vidas. ¡Desde ya te amamos muchísimo! Marito is in the house. Gracias Dios por nuestro bebé sanito, permítenos ser los mejores padres para él”, escribió el ex chico reality.

