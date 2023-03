María Fe Saldaña, actual pareja de Josimar, decidió responderle a la expareja del salsero, Gianella Ydoña, quien la acusó de tener malos tratos con su hijo y de impedirle comunicarse con él. La joven lanzó en un comunicado en redes sociales donde desmintió punto por punto las acusaciones de la recordada “Protagonista”.

En su extenso mensaje, Saldaña aseguró que tiene una buena relación con el menor y dice que considera al hijo de Josimar como si fuera suyo.

¿Qué le respondió María Fe Saldaña a Gianella Ydoña?

“Mi relación con el bebé es muy buena, he sabido estar en los momentos más difíciles con él y ganarme el cariño y la conexión que hoy en día tenemos. Él se ganó mi cariño y yo el suyo” , señaló inicialmente.

Qué le respondió María Fe Saldaña a Gianella Ydoña. Foto: (Instagram/@mariafe_sb).

Luego comentó que el pequeño no tiene carencias como aseguró Ydoña y tendría pruebas que lo demuestre. “En estos momentos el bebé vivo con nosotros y está a mi cuidado. No duerme en el suelo, tiene una cama, tengo fotos y pruebas para probar que las declaraciones no son ciertas”, detalló.

Por último, le lanzó un tremendo puñal a Gianella Ydoña y aseguró sentirse más “madre” que ella. “Para mí no solo es el hijo de Josimar, también lo siento mío porque lo he tenido conmigo desde muy pequeño y me siento mucho más madre que cualquiera”, sentenció.

