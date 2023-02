La cantante folclórica Abencia Meza, de 47 años de edad, abrió su corazón y se confesó al programa ‘Día D’ luego de 12 años de estar recluida en el penal de mujeres de Chorrillos, sentenciada por instigar el homicidio calificado de Alicia Delgado, su expareja sentimental.

La popular ‘Reina de las parranditas’ contó detalles de su vida en prisión y que logró terminar la Educación Secundaria. “Trato de llevar mi día a día. No trato de que la cárcel me viva, le vivo yo a la cárcel. Trabajo y nunca he tenido ni una falta disciplinaria gracias a Dios”, dijo.

La recordada ‘Pistolita’ reveló también que volvió a enamorarse en el penal, aunque ahora está soltera. Abencia Meza dijo que ahora se preocupa por su amor propio.

“Compongo buenas canciones, hago sandalias, pantuflas, carteras. He encontrado esa vanidad en mí, de ponerme guapa, de arreglarme, ahora me amo, me veo super regia, regia de las regias, estoy delgada, cuido mi alimentación, he aprendido a jugar básquet, juego muy bien, hago muchos deportes” , agregó.

¿POR QUÉ ABENCIA MEZA ESTÁ EN PRISIÓN?

En febrero de 2012, Abencia Meza fue considerada como autora intelectual del homicidio a su pareja sentimental Alicia Delgado, quien fue hallada muerta en su departamento ubicado en San Juan de Lurigancho con signos de haber sido apuñalada y ahorcada con una correa.

Ella fue sentenciada a 30 años de prisión y saldría de la cárcel el 22 de marzo de 2041, cuando cumpla su condena de 30 años por el asesinato de su expareja Alicia Delgado.

