La nueva Miss Perú Universo 2022, Alesia Rovegno, pasó un incómodo momento en la pasarela de ‘Esto Es Guerra’, cuando tuvo que desfilar en vestido de noche, en la ceremonia del martes 14 de junio.

El programa ‘Amor y Fuego’ destacó el preciso instante en que la novia de Hugo García tiene problemas para caminar con comodidad, debido a que los zapatos que estaba usando no habrían sido de su talla y los dedos se le salían de las sandalias.

“Ay no, Alessia, tus ollucos fuera de la sandalia se ven fatal, tu glamour se van al tacho, a la próxima lleva tus propios zapatos”, se escucha en el informe del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Gigi expresó su indignación por el hecho de que hayan obligado a la modelo a usar sandalias: “No me gustó la idea de que todas tengan el mismo color de vestido (...) no entiendo por qué aceptan estar incómodas, esos zapatos eran... Por eso yo detesto las sandalias, son incómodas, se salen los dedos, se ven cero elegante, fatal que se vean los dedos y no es que ella sea patona, (los pies) se resbalan”.

Alessia Rovegno en desfile de traje de noche

TE PUEDE INTERESAR