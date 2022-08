Roberto ‘el Chorri’ Palacios obtuvo el perdón de su esposa Karla Quintana, quien pasó por alto las dos ampays que protagonizó el exfutbolista en menos de un mes, los cuales dejaban en evidencia que era un hombre infiel.

Para sorpresa de todos, la madre de sus hijos, de nacionalidad mexicana, decidió continuar con su vida y seguir viviendo con el exintegrante de la Selección Peruana.

Han pasado dos semanas desde que el ‘Chorri’ fue ampayado con una jovencita, de nombre Brenda Saldaña, saliendo de un hotel en Miraflores y parece que las cosas volvieron a la normalidad en su hogar.

El ‘Chorri’ Palacios invitó a su esposa a una ‘luna de miel’ en un resort de Cieneguilla. “Estaba en familia, su mujer y su hijito”, escribió la persona que grabó al exdeportista y mandó el video al portal ‘Instarándula’.

Lo que el ‘Chorri’ Palacios le habría dicho a su amante sobre su esposa

En el mes de junio, Ruth Medina, la mujer que protagonizó un ampay con Roberto ‘Chorri’ Palacios en una disocteca de Chiclayo, contó detalles inéditos de su ‘amistad’ con él’.

Según Medina, el ‘Chorri’ le aseguró que no estaba con su esposa: “el tema familiar eso vende y yo no le creía. Él me decía ‘yo no estoy con mi mujer, eso vende’... y yo le decía ‘pero, ¿cómo vas a estar con tu mujer?’. Le digo ‘tu mujer va a estar a tu lado’ y me dice ‘no, ella nunca me va a dejar’. ‘¿Pero por qué no te va a dejar?’ ‘Porque yo le doy la estabilidad económica’”.

TE PUEDE INTERESAR