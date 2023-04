La cantante Lizet Soto se presentó en el festival de la Vendimia en Arequipa y llamó la atención de los fans cuando le cantó una canción de Selena a su exesposo Nílver Huárac.

“Si una vez dije que te amaba, no lo vuelve a hacer, ese error es cosa de ayer...”, se le escuchar decir a la cantante, mirando al padre de su hija.

Sin embargo, luego agrega: “De lo único de lo que no me arrepiento es haber tenido a esta belleza” . Lizet Soto se refiere a su hija Alondra Huárac, quien en julio de este 2023 cumplirá 18 años de edad.

Video: Instarándula

Qué hace Lizet Soto ahora

En 2009, Lizet Soto y Karen Dejo tuvieron su último programa de “Sábados tropicales”, que se emitía por la señal de Latina. En aquella época, la madre de la hija de Nílver Huarac manifestó que decidió concentrarse en su familia, pues quedó embarazada por tercera vez.

“Fue una decisión mía, quedé embarazada de mi segundo hijo y a los tres meses de nacido quedé nuevamente embarazada, tuve complicaciones porque venía de una cesárea. Y con más tiempo en casa, mi hija mayor me reclamó que no había estado con ella en su niñez, por eso decidí cuidar de mis pequeños y no me arrepiento de eso”, expresó.

Sin embargo, luego de 10 años, la cumbiambera contó que deseó retornar a la música y se dedica también a la promoción de eventos.

