Magaly Medina volvió a sacar las garras por su hijo Gianmarco Mendoza, quien ha sido mencionado por Jazmín Pinedo al insinuar que el joven no quiere y ni está orgulloso de la periodista de espectáculos.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ acusó a la ‘Chinita’ de que, por su culpa, todos los televidentes y usuarios en redes sociales han comenzado a buscar información sobre su hijo, fruto de su matrimonio con Marco Mendoza.

“Yo le quiero decir algo... ella dio a entender que mi hijo no me quiere, que no está orgulloso de mí porque no publico fotos con él. A mí no me da la gana, me da la gana de respetar la opinión de mi hijo, de ser anónimo. Lo que ella ha causado es que todo el mundo ha comenzando a indagar sobre mi hijo, cuando ni siquiera lo conocen, nadie sabe exactamente cómo es él y cómo son nuestras relaciones en familia”, sostuvo la popular ‘Urraca’.

La carta que escribió el hijo de Magaly Medina

Magaly Medina también leyó parte de la conmovedora carta que su hijo Gianmarco Mendoza en el 2007 por el “Día de la Madre’, fue publicada en la revista Etiqueta Negra.

“‘Han escrito tanto y tú te has defendido tan poco, que a veces pienso que nada de eso te fastidia’, escribió mi hijo en esta carta donde públicamente habla de mi, de su madre famosa, de lo pesado que es llevar mi apellido y del gran orgullo que tiene por mi”, dijo Magaly Medina conmovida, en su programa del 20 de junio.

Además, la periodista consideró que “algo bueno habré hecho en la vida, que tengo el hijo que tengo”.

“Yo creo que ni las ‘Jazmines’, ni las ‘Ethels’, ni las ‘Tulas’ van a poder algún día tener un hijo tan orgulloso de su madre, que escribe con esta pluma impecable, intelectual, uno de los hombres más cultos con el que tengo el gusto de hablar... me siento tan orgullosa del hijo que crie”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR