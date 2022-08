Era inevitable que Gian Piero Díaz fuera consultado por su enemistad con Renzo Schuller, la cual ya tiene 3 años, aproximadamente. Aunque de su boca no salió cuál es la verdadera razón de su distanciamiento, el conductor de Willax TV confesó que algún día espera la reconciliación.

Gian Piero estuvo en el set de ‘Amor y Fuego’ y Rodrigo González le preguntó si es verdad que no puede ver a Schuller ni en pintura.

“Eso de que no se pueden ni ver tampoco va por allí el tema. Tenemos muchas coincidencias y también diferencias como parre de cualquier amistad. Por respeto a esa linda amistad y por el cariño que le tengo a él y a su familia (no voy a hablar del tema). Porque yo creo que esto se va a solucionar con el tiempo. Yo pienso que todo se soluciona con el tiempo”, comentó el popular ‘Pipi’.

En ese sentido, Gian Piero dijo que volvería a ser amigo de Renzo Schuller “porque maldad nunca ha habido de por medio entre los dos”.

“No hay razón para que no nos podamos volver a hablar en algún momento”, agregó.

Gian Piero dijo que lo comparan con Renzo

Gian Piero Díaz reveló que en la calle lo molestan y le mencionan en nombre de Renzo Schuller. “No me molesta que me comparen con Renzo, cuando a él le dicen mi nombre, eso no es casualidad, eso es ganas de hinchar. 300 mil veces me dicen ‘shu shu’ y me imagino que a é le dicen ‘pipi’”.

“Jamás me voy a a molestar porque Renzo es un excelente ser humano y buen padre de familia”.

¿Por qué se pelaron Renzo Schuller y Gian Piero Díaz?

Después del fin de “Combate”, en diciembre del 2019, Gian Piero Díaz fue presentado como nuevo conductor de ‘Esto Es Guerra’ junto Mathías Brivio.

Schuller dio a conocer que su excompañero jamás le informó que se uniría al reality de América TV, programa que fue competencia de ‘Combate’ por muchos años.

Un día después de la presentación de Gian Piero en “EEG”, un reportero de “Magaly TV, la firme” se contactó con él por WhatsApp y le escribió “¿Crees que ahora podamos hablar contigo por videollamada?”, pero el actor respondió “La verdad, si es para hablar de Piero, prefiero que no. Ayer también me enteré”.

