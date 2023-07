El ‘Cholo’ Mena decidió abrir su corazón y reveló detalles inéditos de lo que fue su visita al conocido restaurante Central, considerado como el mejor restaurante. Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando reveló que un restaurante le ofreció una gran cantidad de dinero por una peculiar acción.

Y es que el conocido Youtuber confesó que el dueño de un restaurante conversó con él para que le dé uno de sus codiciados stickers dorados; mismos que el ‘Cholo’ coloca estas a los locales que él y su equipo consideran que son “los mejores”.

“Me ofrecieron plata por el sticker. Lo máximo que me han ofrecido fueron 20 mil dólares”, expresó el influencer, dejando en claro que no aceptó dicha propuesta.

En ese sentido, Mena aseguró que al recibir su negativa, el dueño del local se molestó y le increpó su rechazo.

“El pata me llamó y me dijo: ‘¿Qué te crees?’. Le respondí: ‘Me conviene que tú digas a tus amigos que yo no me vendo ni por 20 mil dólares, y que le digas que no tengo precio. Eso me conviene’”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR