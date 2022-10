Luego del ampay y las declaraciones de la amante de ‘Robotín’, Karelys Molina, la expareja del hombre de hojalata, afirmó que no quería saber ni tener nada con él, sin embargo, la segunda gala de ‘El gran show’, tuvo la presencia de ‘Robotina’, quien llegó para reforzar a quien la engañó.

La popular ‘Robotina’, comenzó afirmando que ella jamás dijo que no iría al programa de Gisela Valcárcel y se sorprendió al ver su conversación privada en el programa de Magaly Medina: “Yo le consulté a una reportera de Magaly que era mi amiga, osea aún es, pero yo le consulté a ella, no a Magaly y no solamente ella, le pregunté a todos y ella me dijo que no debería ir, pero yo le preguntó a todo el mundo”.

Karelys se mostró decepcionada al confiar en quien creyó su amiga para luego ser sorprendida: “Cuando salieron las capturas me quedé (sorprendida), cómo vas a mostrar lo que escribí y luego me calló el hate bello”.

