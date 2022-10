¿Quiere show? Karelys Molina, más conocida en el mundo de la farándula como Robotina, estuvo como invitada especial en la última gala de “El Gran Show”, para ser el refuerzo de su expareja, Robotín, quien recordemos le habría sido recientemente infiel.

Luego de ser víctima de una presunta traición por el concursante, la joven venezolana llegó hasta el set de baile y dejó algunas cosas claras sobre su actual situación sentimental.

Molina señaló que Robotín la invitó, pero que ella aceptó luego de pensarlo bastante bien. La popular cómica sostuvo que ambos continuaban trabajando juntos en distintos, pero que sentimentalmente se encuentran totalmente separados, pese a que aún existen sentimiento de por medio.

“Yo creo que no fue tanto lo que él me dijo, fue más por lo que yo pensé. Yo no iba a venir por él porque no quería verlo, pero después de lo que pasó, nosotros seguimos juntos trabajando en shows. Entonces, si yo sigo trabajando con él, ¿por qué me voy a perder la oportunidad de venir acá por él?”, sentenció Robotina.

