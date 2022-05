Este martes 17 de mayo, el conductor Rodrigo González opinó sobre el nuevo aspecto físico de la modelo Luciana Fuster, quien se habría sometido a un nuevo retoquito en el rostro. Además aseguro que la influencer tiene una obsesión con Flavia Laos.

Según el popular “Peluchín”, la enamorada de Patricio Parodi se habría aplicado botox en el rostro y esto no ya no le permitiría tener líneas de expresión.

“Tiene 23 años y le han puesto un botox de señora de 70, habla y la cara no se le mueve, madre mía, es una niña (…). No solamente son las cejas, porque no se levanta. Se está pareciendo a Flavia, y ahora la veo más rubia, madre mía, qué obsesión”, comentó Rodrigo González en un inicio.

Por su parte, su compañera Gigi Mitre intervino y le pidió a la integrante de “Esto es guerra” que ‘pare la mano’ en arreglitos porque no los necesita.

“Luciana no caigas en eso, yo sé que tienes tus arreglos como todo el mundo, se te veía bastante natural, pero ahora (...) Es el síndrome del ‘Pato’, así las malogra, cuando están con el pato se empiezan a transformar”, detalló Gigi.

“Una semana más y la vemos con ojos verdes. Qué mala mano tiene ese hombre (Patricio Parodi), se sumergen en una relación tan plástica que empiezan a plastificarse también. Parece una señora”, agregó el presentador de Willax TV.

