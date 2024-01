Paolo Hurtado y Rosa Fuentes recibieron el Año Nuevo 2024 en un condominio en Puerto Viejo, según reveló Rodrigo González, luego de que una seguidora le comentara al respecto. Todo podría indicar que la empresaria le habría dado otra oportunidad al futbolista.

“ La noche de Año Nuevo estuvieron felices ó n la terraza, sin esconderse, saludando a todo el mundo, cuando pasé dijeron “feliz año” y me sorprendí ”, leyó el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Tras ello, Gigi Mitre dijo que Paolo Hurtado y Rosa Fuentes nunca terminaron definitivamente, pues era claro que ambos iban a retomar su relación. “Yo les dije, ojo de loca no se equivoca”, sostuvo.

Como se recuerda, días atrás Rosa Fuentes reveló que Paolo Hurtado, sus hijos y ella, llevan terapia psicológica por el escándalo mediático que protagonizó el futbolista con Jossmery Toledo. La empresaria asegura que solo busca paz en su vida.

“ (¿Lo perdonaste?) Estoy en proceso, es un proceso, no puedes avanzar, no sé cuánto tiempo, no hay límite y el tiempo lo dirá ”, manifestó.

