La autodenominada ‘barbie peruana’ le puso el ojo a los distritos de Lima Norte para abrir su nueva academia de baile y modelaje e inició la búsqueda abierta en su Instagram de locales para cumplir su sueño. Además Rosángela respondió a sus detractores que le dijeron que no es bailarina profesional para abrir una academia de baile.

En una de sus historias de Instagram se pudo leer: “Sin ser bailarina profesional gané 2 copas en “El Gran Show”, porque le puse corazón”, esto en respuesta a las críticas de algunos de sus detractores ante el anuncio de la pronta apertura de su nuevo emprendimiento.

El anuncio se da en medio de una suspensión por parte del programa “Esto es Guerra” a Rosángela Espinoza. Cabe recalcar que ella anteriormente ya había anunciado su incomodidad de seguir en el programa reality: “Bueno mi gente, la verdad que no me siento cómoda y lamento que las cosas se estén dando de esta manera. Solo quiero ser libre y empezar a creer más en mí, en lo que puedo lograr. No dejaré que me minimicen más!!!”, escribió la ‘chica selfie’.

