Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieron a inicios de enero y muchos esperaban a que se dieran el sí este año, sin embargo, el chico reality contó que este 2024 no se casará con la empresaria.

“ Estamos felices, Alejandra está contenta con todo. Ya hemos conversado algunas cosas sobre los preparativos de la boda y lo más probable es que sea el próximo año ”, manifestó.

El modelo comentó que la rubia y él no quieren una boda a lo grande. “No queremos algo grande sino bonita, donde nos sintamos a gusto y los invitados también”, señaló.

Además, el hermano de Austin Palao confesó que su hija le está pidiendo un hermanito. “También lo hemos pensado y creo que sería pronto, pero después de la boda. No nos queremos apurar, pero mi hija ya me lo pide”, sostuvo.

“Ella está alegre porque me paraba molestando y me decía; ‘¿y el anillo, para cuándo?’... pensé que ya no me molestaría y ahora me dice; ¿y el hermanito, para cuándo?”, agregó.

