Maria Rosa Castro Queija, madre de Said Palao, no se calló nada y defendió a su hijo de las declaraciones de Aleska Zambrano, madre de la hija del ‘combatiente’.

Y es que recordemos que el popular ‘Samurai’ fue demandado por la joven madre de familia, quien exigía que se le subiera la pensión de alimentos de su pequeña Caetana.

“Mi hijo siempre ha cumplido con su hija, ha tenido muchos inconvenientes porque la señorita parece que tiene un problema todavía hacia él, yo lo veo como un tema de acoso. Porque no lo deja hacer su vida normal”, comenzó diciendo la madre de Said.

En ese sentido, María Rosa Castro también aseguró que Aleska estaría manipulando a la pequeña para “ponerla en contra” de Said Palao.

“Yo pienso que el hecho de tener una hija, no podemos como madres manipular a los hijos para obtener cosas. Lo que está haciendo es realmente injusto, porque a la bebé no le falta absolutamente nada. Yo a mi nieta no la podía ver porque mi hijo no podía sacarla de su casa de ella. Es una señora que constantemente ha andado amenazando, perturbando, manipulando a Caetana”, finalizó diciendo.

Madre de Said Palao sale a defender a su hijo y arremete contra Aleska Zambrano - Ojo

TE PUEDE INTERESAR