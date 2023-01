Samahara Lobatón es uno de los personajes de la farándula que más escándalos ha acumulado en sus cortos 21 años de edad. La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón enfrentará a las explosivas preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre EN VIVO este 11 de enero de 2023.

“Se ha dicho mucho sobre mí pero realmente ustedes no saben quién es Samahara Lobatón. Por primera vez nos vemos las caras el día de mañana”, dijo la influencer en el video publicado en las redes sociales del programa de espectáculos.

¿Qué preguntas responderá Samahara Lobatón ante Peluchín y Gigi?

La exchica reality hablará por primera vez sobre la denuncia policial que interpuso Jorka Otoya, amiga de su novio Youna, por los mensajes amenazantes que le envió vía WhatsApp. Como se sabe, a mediados del 2022, la presunta víctima reveló que Samahara la intimidó diciéndole que que iría a su casa para matarla.

Y no solo eso. Samahara fue tendencia en los últimos meses del año pasado cuando presumió que gastó 40 mil soles en la fiesta de su hija luego que la acusaran de usar zapatillas ‘bamba’.

También tendrá que responder sobre las declaraciones de su madre, Melissa Klug, quien ha dejado en claro que no está de acuerdo en que su hija haya retomado su romance con Youna. Finalmente hablaría de todos los ‘retoques’ estéticos que se ha hecho en la cara.

“No es una mujer bonita ni agraciada, le dejaron nariz de bruja”

Samahara Lobatón mostró su nueva apariencia luego de someterse a unos ‘retoquitos’ estéticos en el rostro. La influencer se dejo ver tras sus ‘arreglitos’ en los labios y nariz.

El popular “Metiche” no tuvo piedad y criticó a la hija de Melissa Klug, a quien no considera una mujer atractiva. “Hay que decir la verdad, ella no es una mujer bonita ni agraciada y le están haciendo tanta cosa a sus 21 años que la van a dejar peor”, comentó Kurt Villavicencio en un inicio.

“Parece nariz de bruja lo que le han dejado a Samahara Lobatón. Tampoco me gustan las cejas de la Samahara, se le ve como cara de mala, no me parece una mujer atractiva” , disparó.

